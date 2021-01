Tennis: l’impresa di Francesca Jones, la tennista con le dita mancanti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Francesca Jones, giovane Tennista britannica che soffre della sindrome da displasia ectodermica eterodattila, è tra le atlete qualificate agli Australian Open. Alex Pantling/Getty ImagesHa solo quattro dita per mano, tre dita nel piede destro e quattro nel piede sinistro. Tuttavia la rara anomalia genetica degli arti non ha fermato Francesca Jones dall’inseguire il suo sogno di giocare a Tennis e conquistare grandi risultati. Per la Tennista britannica, che ha 20 anni ed è orginaria di Leeds, è arrivata alcuni giorni fa la grande impresa: si è qualificata a uno delle più prestigiose competizioni al mondo, l’Australian Open. Si tratta del primo torneo del Grande Slam della sua carriera. Francesca ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021), giovaneta britannica che soffre della sindrome da displasia ectodermica eterodattila, è tra le atlete qualificate agli Australian Open. Alex Pantling/Getty ImagesHa solo quattroper mano, trenel piede destro e quattro nel piede sinistro. Tuttavia la rara anomalia genetica degli arti non ha fermatodall’inseguire il suo sogno di giocare ae conquistare grandi risultati. Per lata britannica, che ha 20 anni ed è orginaria di Leeds, è arrivata alcuni giorni fa la grande impresa: si è qualificata a uno delle più prestigiose competizioni al mondo, l’Australian Open. Si tratta del primo torneo del Grande Slam della sua carriera....

