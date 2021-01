Tennis, Challenger Istanbul 2021: Lorenzo Musetti al secondo turno, sconfitto Danilo Petrovic in due set (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lorenzo Musetti si qualifica per il secondo turno del Challenger di Istanbul 2021. Il toscano, alla prima gioia del nuovo anno, supera con il punteggio di 6-4 7-6(6) il serbo Danilo Petrovic, con cui si era già “sfiorato” in Sardegna lo scorso anno, se Marco Cecchinato e l’altro serbo Laslo Djere non fossero stati di avviso diverso. Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio. Entrambi i Tennisti hanno ottimi riscontri al servizio, tenuto con sicurezza soprattutto dall’azzurrino che nel computo complessivo della frazione metterà a segno tre ace. Nella fase calda della frazione Lorenzo alza il proprio livello e ai vantaggi (seconda palla break) lascia partire un ottimo passante di dritto ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021)si qualifica per ildeldi. Il toscano, alla prima gioia del nuovo anno, supera con il punteggio di 6-4 7-6(6) il serbo, con cui si era già “sfiorato” in Sardegna lo scorso anno, se Marco Cecchinato e l’altro serbo Laslo Djere non fossero stati di avviso diverso. Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio. Entrambi iti hanno ottimi riscontri al servizio, tenuto con sicurezza soprattutto dall’azzurrino che nel computo complessivo della frazione metterà a segno tre ace. Nella fase calda della frazionealza il proprio livello e ai vantaggi (seconda palla break) lascia partire un ottimo passante di dritto ...

