Teenager e Covid | soli e chiusi in casa Con quali conseguenze?

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Giovanni vorrebbe uscire: oggi è zona gialla, un’occasione da prendere al volo. Amamma e papà sono pesanti, sbuffano per lo smart working e la pandemia, parlano solo di disgrazie. Ma che fare? Un compagno ha il, un altro ha i genitori con il. Nuovi amici zero, perché nonostante le promesse – la sua università aveva assicurato alle matricole le lezioni in presenza – dopo un mese hanno chiuso tutto e chi ha avuto il tempo di fare conoscenze? Le ragazze sembrano scomparse dalla faccia della terra. Ce n’era una carina in biblioteca, ma il tempo di presentarsi alla macchinetta del caffè ed è arrivato il sorvegliante: mantenete la distanza. Alla fine l’unica compagnia possibile è il vicino diAndrea, quello che sfida il coprifuoco con i suoi due cani: uno per sé, uno per gli amici. Il ragazzo più ...

