Tanta «Europa» e «politica», pochi «giovani», mai «Renzi»: le parole chiave del discorso di Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ha parlato per circa un’ora il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei deputati per sollecitare i cosiddetti «volenterosi» a garantirgli la fiducia. «Fiducia», appunto, termine menzionato 12 volte durante l’intervento in cui non è mai stato fatto il nome di Matteo Renzi, nemesi del premier in questa crisi di governo. Il discorso di Conte è stato interrotto da 14 applausi, ma solo uno di questi è davvero significativo: quello a cui ha partecipato qualche deputato di Italia viva, subito dopo che il presidente ha annunciato di voler cedere la delega ai Servizi segreti. Uno dei nodi, quello dei Servizi, attorno al quale si è ispessita la «crisi», parola usata 13 volte dal primo ministro sia in riferimento alla «pandemia», 13 volte anche questa, che al «governo», termine ricorso 30 volte. L’intervento è ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ha parlato per circa un’ora il presidente del Consiglio Giuseppealla Camera dei deputati per sollecitare i cosiddetti «volenterosi» a garantirgli la fiducia. «Fiducia», appunto, termine menzionato 12 volte durante l’intervento in cui non è mai stato fatto il nome di Matteo, nemesi del premier in questa crisi di governo. Ildiè stato interrotto da 14 applausi, ma solo uno di questi è davvero significativo: quello a cui ha partecipato qualche deputato di Italia viva, subito dopo che il presidente ha annunciato di voler cedere la delega ai Servizi segreti. Uno dei nodi, quello dei Servizi, attorno al quale si è ispessita la «crisi», parola usata 13 volte dal primo ministro sia in riferimento alla «pandemia», 13 volte anche questa, che al «governo», termine ricorso 30 volte. L’intervento è ...

pixel_di : @vonderleyen ?? ???? .. mi fa piacere questa presa di posizione dell'Europa unita, ma come ho letto in tantissimi sc… - CastrovilliGius : Ci sono anche cristiani anche in Africa che umilmente vivono e che hanno bisogno di beni di prima necessità e c'è a… - BeberSamanta : @petregiamp @Antonio_Tajani @AgenziaVISTA @PPE Non credo che stavolta si tratti di PPE o di Ursula, ma di Conte in… - Andrea_B67 : Mai sentita tanta boria tutta insieme. Luigi XIV era umile, in confronto. E che selva di puttanate @GiuseppeConteIT… - Pa_Re81 : @GiorgiaMeloni carissima on. Meloni ho tanta stima e fiducia in lei. Però mi permetta una domanda: se delle ipoteti… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanta Europa Mercato: tanta Europa su Damsgaard, Juve rebus punta ANSA Nuova Europa Nel Nord Europa il potere è donna. Ora anche l’Estonia, per la prima volta, ha la sua premier

Dopo lo scandalo per corruzione che ha costretto il premier Juri Ratas alle dimissioni, in Estonia la giovane eurodeputata e avvocato Kaja Kallas ha ...

Navalny arrestato dopo il dirottamento del suo aereo: in tanti a chiedere il rilascio "immediato"

Navalny arrestato dopo il dirottamento del suo aereo: in tanti a chiedere il rilascio 'immediato'. 18 gennaio 2021. Alexei Navalny è stato arrestato in aeroporto, al rientro dalla Germania dove era st ...

Dopo lo scandalo per corruzione che ha costretto il premier Juri Ratas alle dimissioni, in Estonia la giovane eurodeputata e avvocato Kaja Kallas ha ...Navalny arrestato dopo il dirottamento del suo aereo: in tanti a chiedere il rilascio 'immediato'. 18 gennaio 2021. Alexei Navalny è stato arrestato in aeroporto, al rientro dalla Germania dove era st ...