Svolta Inter | cambia la denominazione Si chiamerà ‘Inter Milano’

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Parte la rivoluzione in casa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra è pronta are logo e. Sparisce la formula “Football Clubnazionale Milano”, spazio a “Milano” con I e M come lettere iconiche attorno a cui disegnare un logo nuovo. In attesa ovviamente degli sviluppi societari. Ma come riporta la Gazzetta, qualunque cosa accada, che sia “Bc Partners” a irrompere in società o uno degli altri fondiessati, l’si presenterà al mercatonazionale con un’altra veste per provare a sfruttare pienamente le potenzialità del marchio. SportFace.