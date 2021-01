Svolta a sorpresa | cosa succede a parrucchieri | negozi | ristoranti e visite agli amici

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 18 gennaio 2021) IQuali sono aperti in zona rossa ?Oltre a supermercati,di generali alimentari, farmacie ed edicole, sono aperti idi «beni necessari» come profumerie,di biancheria intima, di ottica, di fiori, di telefonia e di computer. Aperte anche le librerie e i vivai.I centri commerciali sono aperti?No, sono chiusi, ma all’interno si può andare nelle edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai.I mercati?Sono chiusi.Quali sono aperti in zona arancione?Tutti i.E i centri commerciali?Sono aperti nei giorni feriali e chiusi nei festivi e prefestivi, tranne edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai presenti nel centro commerciale.In zona gialla tutti isono aperti?Si.E i centri commerciali?Sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Possono restare ...