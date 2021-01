Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli sarà diretta dall’arbitro Valeri (Di lunedì 18 gennaio 2021) sarà l’arnitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2 a dirigere la Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, che si disputerà mercoledì sera. sarà coadiuvto dagli assistenti Bindoni e Del Giovane, il quarto uomo sarà Mariani. Di Bello e Paganessi saranno invece i due VAR. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021)l’arnitro Paolodella sezione di Roma 2 a dirigere latra, che si disputerà mercoledì sera.coadiuvto dagli assistenti Bindoni e Del Giovane, il quarto uomoMariani. Di Bello e Paganessi saranno invece i due VAR. L'articolo ilsta.

juventusfc : La prima #Supercoppa Italiana la vincevamo proprio #OnThisDay, nel 1996! ???????? #FinoAllaFine ???? #ForzaJuve - romeoagresti : Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l’#Inter, salterebbero la final… - forumJuventus : Il #16Gennaio 2019 la Juve vinceva la sua ottava Supercoppa Italiana, il primo trofeo per CR7 in bianconero che fi… - ilnapolionline : UFFICIALE SUPERCOPPA ITALIANA - Designato Valeri per Juventus-Napoli - - napolista : Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli sarà diretta dall'arbitro Valeri L’AIA ha ufficializzato le designazioni per l… -