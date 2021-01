Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il calcio italiano assegna il primo trofeo della stagione 2020/2021. Mercoledì 20 gennaio è il giorno della Supercoppa Italiana che metterà di fronte Juventus, in qualità di vincitrice dell’ultimo campionato, e Napoli, come trionfatore dell’ultima edizione della Coppa Italia. Questa sarà la prima sfida dell’anno fra le due compagini, la prima sfida di campionato di ottobre non è stata disputata a causa dell’Asl Napoli che bloccò la società partenopea prima di partire per Torino. Dopo anni a battagliare per lo scudetto, Juventus e Napoli stanno lasciando strada alle due milanesi per la vittoria del campionato. Gli azzurri sono gli inseguitori più vicini con 34 punti in 17 partite; nonostante qualche scivolone di troppo la squadra di Gennaro Gattuso sta rispettando le ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il calcio italiano assegna il primo trofeo della stagione 2020/2021. Mercoledì 20 gennaio è il giorno dellache metterà di fronte, in qualità di vincitrice dell’ultimo campionato, e, come trionfatore dell’ultima edizione della Coppa Italia. Questa sarà la prima sfida dell’anno fra le due compagini, la prima sfida di campionato di ottobre non è stata disputata a causa dell’Aslche bloccò la società partenopea prima di partire per Torino. Dopo anni a battagliare per lo scudetto,stanno lasciando strada alle due milanesi per la vittoria del campionato. Gli azzurri sono gli inseguitori più vicini con 34 punti in 17 partite; nonostante qualche scivolone di troppo la squadra di Gennaro Gattuso sta rispettando le ...

