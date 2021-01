Supercoppa Italiana: Juve-Napoli sarà arbitrata da Valeri (Di lunedì 18 gennaio 2021) sarà Paolo Valeri di Roma ad arbitrare la sfida di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, partita in programma mercoledì 20 gennaio alle ore 21.00, al ‘Mapei Stadium-Città del Tricolore’ di Reggio Emilia. Assistenti designati Bindoni e Del Giovane, quarto uomo Mariani con Di Bello al VAR e Paganessi AVAR. Foto: Sito AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021)Paolodi Roma ad arbitrare la sfida ditrantus e, partita in programma mercoledì 20 gennaio alle ore 21.00, al ‘Mapei Stadium-Città del Tricolore’ di Reggio Emilia. Assistenti designati Bindoni e Del Giovane, quarto uomo Mariani con Di Bello al VAR e Paganessi AVAR. Foto: Sito AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

