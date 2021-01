Supercashback: come avere il bonus 1.500 euro sul conto (Di lunedì 18 gennaio 2021) Terminato il cashback natalizio, è tempo del Cashback di Stato, che è partito lo scorso 1° gennaio 2021 e terminerà (la prima fase) il 30 giugno 2021. In questo periodo di tempo bisognerà effettuare almeno 50 transazioni valide per avere un rimborso del 10% sulle spese sostenute (fino a un massimo di 150 euro). Non solo: c’è anche un’opzione che a un popolo malato di gioco come il nostro potrebbe far gola (senza dimenticare la lotteria degli scontrini che arriverà tra un po’): stiamo parlando del Supercashback. Ovvero il bonus da 1.500 euro che sarà erogato ai primi 100 mila utenti in classifica, ovvero a quei 100 mila utenti che avranno fatto più transazioni in un semestre. Ci sarà anche un’apposita classifica visualizzabile sull’app IO, per vedere a quale posizione si è ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Terminato il cashback natalizio, è tempo del Cashback di Stato, che è partito lo scorso 1° gennaio 2021 e terminerà (la prima fase) il 30 giugno 2021. In questo periodo di tempo bisognerà effettuare almeno 50 transazioni valide perun rimborso del 10% sulle spese sostenute (fino a un massimo di 150). Non solo: c’è anche un’opzione che a un popolo malato di giocoil nostro potrebbe far gola (senza dimenticare la lotteria degli scontrini che arriverà tra un po’): stiamo parlando del. Ovvero ilda 1.500che sarà erogato ai primi 100 mila utenti in classifica, ovvero a quei 100 mila utenti che avranno fatto più transazioni in un semestre. Ci sarà anche un’apposita classifica visualizzabile sull’app IO, per vedere a quale posizione si è ...

