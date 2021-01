Stefania Orlando, una vecchia intervista smentisce le parole di Roncato: “Matrimonio finito per tradimenti e droga” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri a Live Non è la d’Urso Andrea Roncato ha parlato dei problemi del Matrimonio con Stefania Orlando. Il conduttore per prima cosa ha tirato in ballo un presunto flirt della sua ex: “Certo che c’era un problema, perché lei aveva un altro, un grosso problema“. Oggi però i fan di Stefania Orlando hanno riportato a galla una vecchia intervista di Verissimo in cui Roncato dà una versione ben diversa della fine del suo amore con la gieffina. “Stefania mi vuole bene e il suo fidanzato mi adora. Quando siamo tutti insieme lui sta sempre con me. Quando io ho una fidanzata Stefania mi consiglia. Il mio Matrimonio è finito per la droga? Sì, io in quegli anni ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri a Live Non è la d’Urso Andreaha parlato dei problemi delcon. Il conduttore per prima cosa ha tirato in ballo un presunto flirt della sua ex: “Certo che c’era un problema, perché lei aveva un altro, un grosso problema“. Oggi però i fan dihanno riportato a galla unadi Verissimo in cuidà una versione ben diversa della fine del suo amore con la gieffina. “mi vuole bene e il suo fidanzato mi adora. Quando siamo tutti insieme lui sta sempre con me. Quando io ho una fidanzatami consiglia. Il mioper la? Sì, io in quegli anni ...

domeniconaso : Stefania Orlando non ha, per fortuna, l’ossessione della vittoria che, purtroppo, vedo in ALTRI. Ti si ama, Orland… - eeffettodomino : RT @beehyvelex: facile ora fare storie, interviste, ospitate contro Stefania Orlando solo per avere un po’ di visibilità, onestamente la tr… - beehyvelex : facile ora fare storie, interviste, ospitate contro Stefania Orlando solo per avere un po’ di visibilità, onestamen… - unpred1ct4ble_ : RT @zialo96: È imbarazzante come NESSUNO e dico NESSUNO stia parlando dello slut shaming nei confronti di Stefania. Imbarazzante. STEFANI… - IncontriClub : Andrea Roncato parla dell’ex moglie Stefania Orlando a Live Non è la d’Urso -