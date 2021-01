Stefania Orlando, bomba Andrea Roncato: “Ci siamo lasciati perché lei aveva un altro” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le relazioni, si sa, non smettono mai del tutto di far tornare alla memoria fatti, spiacevoli o piacevoli che siano. In qualche maniera è quello che è successo nello studio di Barbara D’Urso quando, con Andrea Roncato come ospite, si è tornati a dissodare vecchie discordie nella relazione tra l’attore e la bella Stefania Orlando. Come è noto Andrea Roncato e Stefania Orlando, una delle concorrenti più amate dell’edizione 2020 del GFVip, sono stati uniti in matrimonio per due anni. La loro relazione risale a più di 23 anni fa ma, nonostante il tempo abbia aggiustato le cose, è evidente come alcuni dissapori non riescano a rimanere nell’ombra. I due, ora felicemente legati con altre persone, sono tornati sul loro vecchio legame. Proprio ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le relazioni, si sa, non smettono mai del tutto di far tornare alla memoria fatti, spiacevoli o piacevoli che siano. In qualche maniera è quello che è successo nello studio di Barbara D’Urso quando, concome ospite, si è tornati a dissodare vecchie discordie nella relazione tra l’attore e la bella. Come è noto, una delle concorrenti più amate dell’edizione 2020 del GFVip, sono stati uniti in matrimonio per due anni. La loro relazione risale a più di 23 anni fa ma, nonostante il tempo abbia aggiustato le cose, è evidente come alcuni dissapori non riescano a rimanere nell’ombra. I due, ora felicemente legati con altre persone, sono tornati sul loro vecchio legame. Proprio ...

