Stefania Orlando, Andrea Roncato sgancia la bomba sulla fine del loro matrimonio: “Aveva un altro” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo mesi di silenzio, ieri sera Andrea Roncato è stato ospite a Live Non è la d’Urso per parlare di Stefania Orlando. Il conduttore (che in un’intervista di settembre ha rivelato che non avrebbe guardato il GF) ha detto che il vero motivo della fine del suo matrimonio con la gieffina è dovuto al fatto che lei si era innamorata di un altro. “Due anni è durato il matrimonio, poi ha preso e se n’è andata. Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se alla fine poteva anche bruciarmi questa storia. Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei Aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo mesi di silenzio, ieri seraè stato ospite a Live Non è la d’Urso per parlare di. Il conduttore (che in un’intervista di settembre ha rivelato che non avrebbe guardato il GF) ha detto che il vero motivo delladel suocon la gieffina è dovuto al fatto che lei si era innamorata di un. “Due anni è durato il, poi ha preso e se n’è andata. Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se allapoteva anche bruciarmi questa storia. Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché leiun, quindi un grosso problema. Vabbè, ...

