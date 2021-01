Stadio Fiorentina, parla il sindaco Nardella: «Il restyling del Franchi lo faremo noi» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato del restyling del Franchi dopo le polemiche con Rocco Commisso Dario Nardella, sindaco di Firenze, mette fine alla polemica col patron della Fiorentina Rocco Commisso sull’abbattimento dello Stadio Franchi. Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Franchi – «D’ora in poi lavorerò per portare in fondo il progetto di restyling dello Stadio Artemio Franchi, mettendo da parte tutte le polemiche e respingendo le critiche arrivate da ogni direzione. Da oggi in poi lavoreremo duramente per portare alla città di Firenze uno Stadio all’altezza delle ambizioni sportive. Nel decreto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ildi Firenze, Dario, hato deldeldopo le polemiche con Rocco Commisso Dariodi Firenze, mette fine alla polemica col patron dellaRocco Commisso sull’abbattimento dello. Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.– «D’ora in poi lavorerò per portare in fondo il progetto didelloArtemio, mettendo da parte tutte le polemiche e respingendo le critiche arrivate da ogni direzione. Da oggi in poi lavoreremo duramente per portare alla città di Firenze unoall’altezza delle ambizioni sportive. Nel decreto ...

