“Sta con lei!”. Sorpresa Salvatore Angelucci: l’ex tronista di UeD ‘tradito’ da una foto. E ora ne parlano tutti (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’amore non è bello se non è litigarello. Il vecchio detto funziona sempre. Certo, a volte può capitare di esagerare e allora diventa difficile recuperare il vecchio legame. Ma non deve essere questo il caso. Arrivano notizie positive per i fan di Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci, l’ex tronista di Uomini e Donne. Tra i due c’è stata una grossa crisi che si era conclusa con un addio. A darne l’annuncio era stata nientemeno che Karina Cascella, influencer nonché ex di Salvatore, col quale è stata per quattro anni. I due hanno anche una figlia di nome Ginevra. Ebbene proprio Karina aveva annunciato sui social che Alessandra non faceva più parte della loro famiglia. A dire il vero lo stesso Salvatore era intervenuto smorzando i toni sui motivi della rottura, mentre la Gallocchio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’amore non è bello se non è litigarello. Il vecchio detto funziona sempre. Certo, a volte può capitare di esagerare e allora diventa difficile recuperare il vecchio legame. Ma non deve essere questo il caso. Arrivano notizie positive per i fan di Alessandra Gallocchio edi Uomini e Donne. Tra i due c’è stata una grossa crisi che si era conclusa con un addio. A darne l’annuncio era stata nientemeno che Karina Cascella, influencer nonché ex di, col quale è stata per quattro anni. I due hanno anche una figlia di nome Ginevra. Ebbene proprio Karina aveva annunciato sui social che Alessandra non faceva più parte della loro famiglia. A dire il vero lo stessoera intervenuto smorzando i toni sui motivi della rottura, mentre la Gallocchio ...

