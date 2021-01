“Squadra senza p***e, forse torna Allegri”, rivelazione a sorpresa sulla Juve (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha commentato la sconfitta dei bianconeri sul campo dell’Inter rilanciando il nome di Allegri La Juventus torna da Max Allegri. “Non è un’idea così fantasiosa”. A dirlo è Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente bianconero, intervenuto a Kiss Kiss Napoli. Una dichiarazione a sorpresa all’indomani di una sconfitta che molti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cobolli Gigli, ex presidente della, ha commentato la sconfitta dei bianconeri sul campo dell’Inter rilanciando il nome diLantusda Max. “Non è un’idea così fantasiosa”. A dirlo è Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente bianconero, intervenuto a Kiss Kiss Napoli. Una dichiarazione aall’indomani di una sconfitta che molti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mauro_suma : @stillejovattene Allora, presto sarà in dotazione alla squadra una versione molto bella senza cappuccio e quella sa… - borghi_claudio : @lory_spaa Io? Se fosse vera e definitiva la crisi penso che in questa situazione sia un'OTTIMA cosa. Pensare di t… - borghi_claudio : @mauriziolosavio Beh, averceli altri Zanni... Io ho in mente anche solo alla Camera circa 20 nomi che accoglierei in squadra senza esitare. - AMpasti : @jacopoformia A Molti non piaceva, ma sa Iddio se e quanto ci sarebbe servito. Non siamo il Real e nemmeno il City,… - Rigel977 : @chiellini Complimenti a te, per la gladiatoria partita su Lukaku, ma la squadra è sbagliata: ottima difesa, grande… -