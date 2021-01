Spezia | Italiano | «Turnover? Cercheremo di avere una formazione competitiva»

(Di lunedì 18 gennaio 2021) In Coppa Italia lodovrebbe fare ricorso al. E’ questo lo scenario dipinto dal tecnico VincenzoIl tecnico delloVincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Roma. Queste le sue parole raccolte da Pagine Romaniste.–«Credo che queste siano partite dove bisogna cercare di provare qualche alternativa ai titolari e dare minutaggio a chi ne ha bisogno.diuna, valutando tutte le componenti. Ci teniamo a fare bene e a ben figurare, darò spazio a qualche ragazzo che ha giocato meno. Proveremo a dare filo da torcere a una delle squadre più forti del campionato. Sono convinto che proveremo a ...

Sarà una trasferta storica quella dello Spezia a Roma. Non solo il doppio confronto con i giallorossi, domani sera in Coppa Italia e sabato in campionato: mercoledì mattina, giocatori, staff e dirigen ...Probabili formazioni Roma Spezia: diretta tv, le scelte di Fonseca e Italiano per la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.