Spezia | Italiano prepara la Coppa Italia | “Con la Roma spazio a chi gioca meno ma daremo il massimo”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club ligure alla vigilia della sfida dicontro la. Reduce dal buon punto contro il Torino in campionato ottenuto con l'inferiorità numerica per tutta la gara, il mister ha annunciato qualche cambio per domani: "La partita contro il Torino è stata una partita che ovviamente non avevamoto per come poi si è messa. In ogni caso ci siamo adeguati e abbiamo lavorato per concedere poco. Alla fine è bello gioire e dire che il punto sia stato più che meritato".E sullae la: "Domani sfrutteremo Vignali e per sabato vedremo quale sarà la scelta per quel ruolo. In questo momento concentriamoci ...