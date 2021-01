Spezia | i convocati per la Coppa Italia | a Roma c’è anche Nzola

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Loha diramato la lista deiper il match dicontro la: torna in gruppoLoha diramato la lista deiper il match dicontro la. Torna in gruppo. Portieri: Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel.Difensori: Ramos, Marchizza, Terzi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Deiola, Leo Sena.Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias,, Verde, Agudelo, Piccoli. Leggi su Calcionews24.com

VoceGiallorossa : ??@OfficialASRoma-@acspezia, i convocati di Italiano: c'è Nzola #ASRoma #Vocegiallorossa #CoppaItalia #RomaSpezia

Attraverso il sito ufficiale dello Spezia, il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano ha diramato le convocazione in vista della sfida di Coppa Italia contro la Roma: