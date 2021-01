Spezia, i convocati di Italiano per il doppio impegno con la Roma: presente Nzola (Di lunedì 18 gennaio 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha diramato la lista dei 29 giocatori convocati per il doppio impegno di domani in Coppa Italia e sabato in campionato contro la Roma di Paulo Fonseca. presente anche Mbala Nzola nel gruppo aquilotto che però arriverà nella Capitale domani mattina e si fermerà fino a sabato sera. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel. Difensori: Ramos, Marchizza, Terzi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali. Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Deiola, Leo Sena. Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Vincenzo, tecnico dello, ha diramato la lista dei 29 giocatoriper ildi domani in Coppa Italia e sabato in campionato contro ladi Paulo Fonseca.anche Mbalanel gruppo aquilotto che però arriverà nella Capitale domani mattina e si fermerà fino a sabato sera. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel. Difensori: Ramos, Marchizza, Terzi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali. Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Deiola, Leo Sena. Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias,, Verde, Agudelo, Piccoli. SportFace.

