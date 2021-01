Spezia, doppio impegno a Roma: Coppa Italia e udienza da Papa Francesco (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sarà una settimana speciale per lo Spezia. Domani il club ligure sarà nella Capitale per disputare gli ottavi di finale, dove incontrerà la Roma di Paulo Fonseca, chiamata al riscatto dopo il flop nel derby. I giallorossi saranno anche gli avversari del prossimo turno di campionato. Mercoledì, invece, la squadra sarà in udienza da Papa Francesco. Un incontro definito dallo Spezia in una nota un "motivo di orgoglio per il Club aquilotto, un appuntamento importante ed emozionante per la società di via Melara, che avrà così modo di incontrare il Santo Padre, grande appassionato di calcio".caption id="attachment 1073791" align="alignnone" width="5184" Papa Francesco (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sarà una settimana speciale per lo. Domani il club ligure sarà nella Capitale per disputare gli ottavi di finale, dove incontrerà ladi Paulo Fonseca, chiamata al riscatto dopo il flop nel derby. I giallorossi saranno anche gli avversari del prossimo turno di campionato. Mercoledì, invece, la squadra sarà inda. Un incontro definito dalloin una nota un "motivo di orgoglio per il Club aquilotto, un appuntamento importante ed emozionante per la società di via Melara, che avrà così modo di incontrare il Santo Padre, grande appassionato di calcio".caption id="attachment 1073791" align="alignnone" width="5184"(getty images)/caption ITA Sport Press.

