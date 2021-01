“Spaventato dall’idea di tornare a casa a causa del Covid”, vive per tre mesi in aeroporto: scoperto e arrestato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un caso alla The Terminal aggiornato al tempo del Covid19. Il protagonista si chiama Aditya Singh, ha 36 anni e ha vissuto per tre mesi in una zona sicura dell’aeroporto internazionale di Chicago perché troppo Spaventato per volare a causa del virus. La notizia è riportata dalla BBC in quanto Singh è stato scoperto e arrestato dopo quasi 90 giorni di auto isolamento dalle autorità aeroportuali. In pratica il 19 ottobre 2020 Singh era giunto all’aeroporto internazionale O’Hare con un volo da Los Angeles. Successivamente avrebbe assunto l’identità di un’inserviente, usando un badge, il cui smarrimento era stato denunciato proprio ad ottobre. Durante i tre mesi l’uomo avrebbe mangiato e bevuto grazie all’aiuto delle donazioni degli altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un caso alla The Terminal aggiornato al tempo del19. Il protagonista si chiama Aditya Singh, ha 36 anni e ha vissuto per trein una zona sicura dell’internazionale di Chicago perché troppoper volare adel virus. La notizia è riportata dalla BBC in quanto Singh è statodopo quasi 90 giorni di auto isolamento dalle autorità aeroportuali. In pratica il 19 ottobre 2020 Singh era giunto all’internazionale O’Hare con un volo da Los Angeles. Successivamente avrebbe assunto l’identità di un’inserviente, usando un badge, il cui smarrimento era stato denunciato proprio ad ottobre. Durante i trel’uomo avrebbe mangiato e bevuto grazie all’aiuto delle donazioni degli altri ...

