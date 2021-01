Spal-Reggiana lunedì 18 gennaio | ore 21 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Paloschi-Floccari in attacco nella Spal | tornano Rossi e Rozzio nella Reggia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Posticipo della diciottesima giornata di Serie B e allo stadio Mazza è di scena il derby emiliano tra lae la. Ferraresi di Marino che hanno compiuto l’impresa di eliminare il Sassuolo in coppa Italia e regalarsi il quarto di finale contro la Juventus. Impresa storica che fa il paio con il colpaccio di Frosinone InfoBetting: Scommesse Sportive e

SSportNetwork : SPAL: Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Sala, Esposito, Missiroli, Strefezze; Valoti; Paloschi, Floccari Reggiana:… - Mediagol : #SerieB, #Spal-Reggiana: Marino lancia il tandem Paloschi-Floccari, Ardemagni dal primo minuto. Le formazioni uffic… - AndreaGardina : Calcio - Serie B Spal - Reggiana 18 gennaio 2021 - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: #SPAREG: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: #SPAREG: Segui la diretta su GoalShouter » -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Reggiana

Le formazioni ufficiali di Spal-Reggiana, posticipo che chiude la 18^ giornata, in programma alle ore 21: Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri;.La Cremo seguirà con grande attenzione gli sviluppi del posticipo di Serie B. Alle 21 scendono in campo Spal e Reggiana per il derby emiliano. . La Cremonese, reduce dal successo esterno di Pescara pe ...