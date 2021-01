Spal-Reggiana, il derby emiliano accende il monday night (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stasera alle 21 Spal-Reggiana chiude la penultima giornata del girone d’andata di Serie B. Questo derby vede protagoniste due squadre opposte in classifica, che stanno attraversando due periodi di forma opposti. La Spal di Marino arriva con 2 vittorie nelle ultime quattro, la Reggiana di Alvini invece non vince in campionato da più di 5 giornate, e deve tornare al successo per rilanciarsi. Sono due squadre opposte sulla carta, ma un derby non è mai prevedibile. La Spal sulle ali dell’entusiasmo Marino lascia in panchina Castro questa sera. Il centrocampista respira aria di trasferimento, e l’allenatore della Spal ha già pronta l’alternativa. Viviani, assente da ottobre, ha finalmente recuperato, e l’allenatore dei biancocelesti pensa a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stasera alle 21chiude la penultima giornata del girone d’andata di Serie B. Questovede protagoniste due squadre opposte in classifica, che stanno attraversando due periodi di forma opposti. Ladi Marino arriva con 2 vittorie nelle ultime quattro, ladi Alvini invece non vince in campionato da più di 5 giornate, e deve tornare al successo per rilanciarsi. Sono due squadre opposte sulla carta, ma unnon è mai prevedibile. Lasulle ali dell’entusiasmo Marino lascia in panchina Castro questa sera. Il centrocampista respira aria di trasferimento, e l’allenatore dellaha già pronta l’alternativa. Viviani, assente da ottobre, ha finalmente recuperato, e l’allenatore dei biancocelesti pensa a ...

