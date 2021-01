SPAL-Reggiana 2-0: estensi al terzo posto (Di martedì 19 gennaio 2021) SPAL-Reggiana 2-0. Al Paolo Mazza di Ferrara il derby emiliano, valido per la 18° giornata di Serie B, tra SPAL e Reggiana si conclude con una vittoria degli estensi. A decidere il match Valoti e D’Alessandro. Cos’è successo nel primo tempo? Vincere per la SPAL significherebbe scavalcare Salernitana e Monza e riagguantare la terza posizione, mentre per la Reggiana sarebbero punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Marino ha estromesso dalla lista dei convocati Castro, uno dei protagonisti del girone di andata che ora è sul mercato e potrebbe trasferirsi all’estero. Alvini ha deciso di schierare subito i due nuovi innesti: spazio dunque a centrocampo a Lorenzo Del Pinto e in attacco a Matteo Ardemagni. Il match inizia con una bella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021)2-0. Al Paolo Mazza di Ferrara il derby emiliano, valido per la 18° giornata di Serie B, trasi conclude con una vittoria degli. A decidere il match Valoti e D’Alessandro. Cos’è successo nel primo tempo? Vincere per lasignificherebbe scavalcare Salernitana e Monza e riagguantare la terza posizione, mentre per lasarebbero punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Marino ha estromesso dalla lista dei convocati Castro, uno dei protagonisti del girone di andata che ora è sul mercato e potrebbe trasferirsi all’estero. Alvini ha deciso di schierare subito i due nuovi innesti: spazio dunque a centrocampo a Lorenzo Del Pinto e in attacco a Matteo Ardemagni. Il match inizia con una bella ...

