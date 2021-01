Sostenibilità: con o senza territorio? Due visioni per le Olimpiadi di Cortina 2026 (Di lunedì 18 gennaio 2021) A leggere le dichiarazioni sull’impatto zero e sulla “Sostenibilità” dei lavori per i Mondiali di sci 2021 e le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026, rilasciate da Susanna Sieff, Sustainability Manager di Cortina 2021 su Repubblica del 28 dicembre scorso, c’è da rimanere basiti. In questo articolo si decantavano le “magnifiche sorti e progressive” che dovrebbero risarcire il sito Unesco delle Dolomiti delle devastazioni per la realizzazione delle nuove piste da sci e della nuova viabilità ai piedi delle Tofane (contestate duramente dai movimenti ambientalisti) attraverso quelle che Susanna Sieff descrive come azioni compensative, basate su “calcoli molto complessi, certificati da un ente indipendente, secondo cui dovremmo arrivare a coprire il 100 per cento delle emissioni dirette generate dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) A leggere le dichiarazioni sull’impatto zero e sulla “” dei lavori per i Mondiali di sci 2021 e leMilano-del, rilasciate da Susanna Sieff, Sustainability Manager di2021 su Repubblica del 28 dicembre scorso, c’è da rimanere basiti. In questo articolo si decantavano le “magnifiche sorti e progressive” che dovrebbero risarcire il sito Unesco delle Dolomiti delle devastazioni per la realizzazione delle nuove piste da sci e della nuova viabilità ai piedi delle Tofane (contestate duramente dai movimenti ambientalisti) attraverso quelle che Susanna Sieff descrive come azioni compensative, basate su “calcoli molto complessi, certificati da un ente indipendente, secondo cui dovremmo arrivare a coprire il 100 per cento delle emissioni dirette generate dai ...

