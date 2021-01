Sostegno, arriva il nuovo PEI. Anief invita a richiedere le ore per avere tutti i docenti (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il tema dell’inclusione è sempre stato seguito dal sindacato Anief sin dalla sua costituzione. Lo ricorda il Presidente Marcello Pacifico, in una intervista rilasciata a Teleborsa, citando anche l campagna “Non un’ora di meno” per sostenere i ricorsi delle famiglie a farsi riconoscere tutte le ore previste nel PEI. “Ora cambia il PEI. Il Ministero ha inviato, a tre anni dalla riforma attuativa della Legge 107 voluta da Renzi, il nuovo formulario per redigere il progetto educativo individuale per gli alunni con bisogni speciali (BES), che sono più di 300 mila in Italia”, spiega il sindacalista. “E’ importante condividere questo nuovo documento, prendere familiarità, cercare anche di capire quali sono le ore necessarie per poter garantire il diritto all’istruzione di tutti gli alunni e garantire il diritto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il tema dell’inclusione è sempre stato seguito dal sindacatosin dalla sua costituzione. Lo ricorda il Presidente Marcello Pacifico, in una intervista rilasciata a Teleborsa, citando anche l campagna “Non un’ora di meno” per sostenere i ricorsi delle famiglie a farsi riconoscere tutte le ore previste nel PEI. “Ora cambia il PEI. Il Ministero ha inviato, a tre anni dalla riforma attuativa della Legge 107 voluta da Renzi, ilformulario per redigere il progetto educativo individuale per gli alunni con bisogni speciali (BES), che sono più di 300 mila in Italia”, spiega il sindacalista. “E’ importante condividere questodocumento, prendere familiarità, cercare anche di capire quali sono le ore necessarie per poter garantire il diritto all’istruzione digli alunni e garantire il diritto ...

