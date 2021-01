Sono pronto a viaggiare per l’Italia casa per casa, dice Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Maggioranza assoluta al Senato è ormai una chimera per Giuseppe Conte, alle prese con la strategia da adottare nei prossimi giorni per rimanere alla guida di un Governo che appare sempre più debole. I numeri del Senato non Sono certi, ma il Premier Giuseppe Conte è sicuro di una cosa: il suo “patto” con L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Maggioranza assoluta al Senato è ormai una chimera per Giuseppe, alle prese con la strategia da adottare nei prossimi giorni per rimanere alla guida di un Governo che appare sempre più debole. I numeri del Senato noncerti, ma il Premier Giuseppeè sicuro di una cosa: il suo “patto” con L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteorenzi : Il giorno in cui avrò paura di dire ciò che penso o rinuncerò ad una sfida in nome della convenienza, vorrà dire ch… - matteosalvinimi : #Salvini: Sono convinto che sia ormai chiaro a tutti gi italiani che questo è un governo nato 'contro Salvini', sen… - HALAHVLA : ora fino a dopodomani avrò notifiche per riseguire tutti sono pronto OKAYA HAAHA - FabioBortone : @MarcoD82 ???????? sono già pronto - MicheleOrsini2 : Visto che siamo tutti allenatori sono pronto anche io per un’analisi tecnico-tattica a mente fredda: #Rabiot fa sch… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono pronto Genoa, Kevin Strootman: "Sono pronto" Il Secolo XIX Trump pronto a graziare 100 persone il 19 gennaio

(ANSA) - WASHINGTON, 18 GEN - Donald Trump è pronto a concedere la grazia e a commutare la pena ... lista delle persone a cui verrà concesso il perdono presidenziale ci sono colletti bianchi ...

Governo, Tajani: “Centrodestra pronto”. E Meloni insiste e chiede elezioni subito

La consultazione permanente del centrodestra si prende una domenica di pausa. Dopo quattro giorni di faccia a faccia, tre a Roma e uno in via Bellerio, a Milano, i leader non si vedono di nuovo, ma è ...

