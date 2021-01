“Sono gay, basta nascondersi”. Il coming out dello sportivo arriva all’improvviso. Cade un altro tabù (Di lunedì 18 gennaio 2021) Essere omosessuali e sportivi insieme non è mai stato facile. Il primo coming out fu quello Billie Jean King, considerata una delle più grandi giocatrici di tennis e atlete della storia, durante la sua carriera ha infatti vinto 12 titoli singolari, 16 titoli di doppio e 11 titoli di doppio misto del Grande Slam. L’atleta dichiarò la sua omosessualità sconvolgendo l’opinione pubblica, all’epoca poco avvezza agli outing. Da allora ci Sono stati altri sportivi che hanno dichiarato la propria omosessualità. Ricordiamo la grande Martina Navratilova, Amelie Mauresmo, Conchita Martinez, Alyssa Wykes, la cestista Sue Wick, l’ex capitana della nazionale di hockey Carol Tate. Recentemente, l’allenatrice ed ex calciatrice Carolina Morace ha deciso di fare outing rivelando di aver sposato la compagna Nicola Jane Williams.



“Il mondo del calcio è pieno di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Essere omosessuali e sportivi insieme non è mai stato facile. Il primoout fu quello Billie Jean King, considerata una delle più grandi giocatrici di tennis e atlete della storia, durante la sua carriera ha infatti vinto 12 titoli singolari, 16 titoli di doppio e 11 titoli di doppio misto del Grande Slam. L’atleta dichiarò la sua omosessualità sconvolgendo l’opinione pubblica, all’epoca poco avvezza agli outing. Da allora cistati altri sportivi che hanno dichiarato la propria omosessualità. Ricordiamo la grande Martina Navratilova, Amelie Mauresmo, Conchita Martinez, Alyssa Wykes, la cestista Sue Wick, l’ex capitana della nazionale di hockey Carol Tate. Recentemente, l’allenatrice ed ex calciatrice Carolina Morace ha deciso di fare outing rivelando di aver sposato la compagna Nicola Jane Williams.“Il mondo del calcio è pieno di ...

_ificouldfly : sono l’arry but: perché quando dico che H sta con una ragazza mi rispondono “Ma non era gay?”+ ?? - WalterdN : Questo è coraggio! @radio_zek - AMIXNTO : @esseof_ sono così segretamente gay - deppsauvage : RT @antartid3: take me to church è una canzone pazzesca e io sono gay ciao - giancalsp : Navalny non si è mai battuto per i diritti umani in Russia ma solo per la 'corruzione'.si accompagna con neo nazist… -