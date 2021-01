Solskjaer: «Pogba fantastico, è mancato solo il gol» – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro il Liverpool. Le sue parole Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro il Liverpool focalizzandosi sulla prestazione di Paul Pogba. RISULTATO – «Il morale è migliorato e la squadra ci crede. Ovviamente i giocatori sono dispiaciuti per aver raccolto un solo punto. Il feeling è buono perché questa squadra ha fame». Pogba – «Abbiamo pensato che la posizione di Pogba fosse quella più giusta per lui. Credo che oggi sia stato fantastico, forse avrebbe meritato il gol vittoria». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il tecnico del Manchester United Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro il Liverpool. Le sue parole Il tecnico del Manchester United Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro il Liverpool focalizzandosi sulla prestazione di Paul. RISULTATO – «Il morale è migliorato e la squadra ci crede. Ovviamente i giocatori sono dispiaciuti per aver raccolto unpunto. Il feeling è buono perché questa squadra ha fame».– «Abbiamo pensato che la posizione difosse quella più giusta per lui. Credo che oggi sia stato, forse avrebbe meritato il gol vittoria». Leggi su Calcionews24.com

