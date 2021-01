Sollievo Milan, tutti negativi i tamponi per i convocati: primo gettone per Meité (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sospiro di Sollievo in casa Milan dopo le positività di Theo Hernandez e Calhanoglu e in vista del match di stasera contro il Cagliari. Stamattina i tamponi effettuati sui calciatori convocati per il match alla Sardegna Arena hanno dato esito negativo e la squadra è in partenza per Cagliari. Prima convocazione per Meite, centrocampista prelevato dal Toro mentre è presente anche Andrea Conti, in procinto di trasferirsi al Parma. L’elenco completo: Portieri: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Tatarusanu. Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjaer, Musacchio, Romagnoli. Centrocampisti: Castillejo, Diaz, Di Gesù, Hauge, Kessie, Meite, Michelis, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Ibrahimovic, Colombo, Maldini, Roback. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sospiro diin casadopo le positività di Theo Hernandez e Calhanoglu e in vista del match di stasera contro il Cagliari. Stamattina ieffettuati sui calciatoriper il match alla Sardegna Arena hanno dato esito negativo e la squadra è in partenza per Cagliari. Prima convocazione per Meite, centrocampista prelevato dal Toro mentre è presente anche Andrea Conti, in procinto di trasferirsi al Parma. L’elenco completo: Portieri: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Tatarusanu. Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjaer, Musacchio, Romagnoli. Centrocampisti: Castillejo, Diaz, Di Gesù, Hauge, Kessie, Meite, Michelis, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Ibrahimovic, Colombo, Maldini, Roback. SportFace.

