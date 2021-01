Sicilia e Lombardia in zona rossa, la prof Teresa Mannino in Dad ironizza: finalmente abbiamo raggiunto l’Unità d’Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) La comica, cabarettista, attrice e conduttrice televisiva, Maria Teresa Mannino prosegue le sue lezioni in Dad con video divertenti su Facebook. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) La comica, cabarettista, attrice e conduttrice televisiva, Mariaprosegue le sue lezioni in Dad con video divertenti su Facebook. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - rtl1025 : ??Tre Regioni vanno in #zonarossa: sono la provincia autonoma di #Bolzano, #Lombardia e #Sicilia. Da quanto si appre… - TgLa7 : Tre #Regioni vanno in area rossa: sono la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia. Speranza firma ordinanza nelle prossime ore - passionsicily : Mi aiutate per favore ? Basta Un click per ricevere € 15,00 !#AliExpressbonus #BonusBuddies #Aliexpress #Cina… - infoitinterno : Covid, la Sicilia è la regione con i contagi più alti d'Italia: 1278. Dopo c'è la Lombardia -