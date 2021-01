Si può giocare a padel dopo il nuovo Dpcm del 16 gennaio 2021? (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte ha scaturito alcuni interrogativi agli appassionati di sport. Tra questi, vi è la questione relativa alle modalità di praticabilità del padel, sport individuale e avente le medesime costrizioni dedicate al tennis. Le restrizioni relative al padel saranno differenziate attenzionando il ‘colore’ della regione interessata da minore o maggiore incidenza del Coronavirus. Tutto ciò in termini di propagazione numerica del contagio da Covid-19. SARA’ POSSIBILE giocare A TENNIS? ZONA GIALLA, ARANCIONE E ROSSA INFORMAZIONI SULL’AUTOCERTIFICAZIONE dopo Dpcm 16 gennaio CONTENUTO DEL nuovo Dpcm Lo sport in questione potrà essere praticato esclusivamente in strutture all’aperto, considerando che siano ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ultimofirmato da Giuseppe Conte ha scaturito alcuni interrogativi agli appassionati di sport. Tra questi, vi è la questione relativa alle modalità di praticabilità del, sport individuale e avente le medesime costrizioni dedicate al tennis. Le restrizioni relative alsaranno differenziate attenzionando il ‘colore’ della regione interessata da minore o maggiore incidenza del Coronavirus. Tutto ciò in termini di propagazione numerica del contagio da Covid-19. SARA’ POSSIBILEA TENNIS? ZONA GIALLA, ARANCIONE E ROSSA INFORMAZIONI SULL’AUTOCERTIFICAZIONE16CONTENUTO DELLo sport in questione potrà essere praticato esclusivamente in strutture all’aperto, considerando che siano ...

