Si dimette la sindaca leghista di San Germano Vercellese ai domiciliari: è accusata di aver negato pacchi alimentari a stranieri e anziani (Di lunedì 18 gennaio 2021) Michela Rosetta, sindaca di San Germano Vercellese, si è dimessa dalla carica dopo essere stata sospesa in seguito all’arresto nell’inchiesta sulla gestione degli aiuti per l’emergenza Covid. La prima cittadina della Lega sostiene di aver “sempre agito nell’esclusivo interesse della popolazione”, cercando “di aiutare tutti coloro che versavano in condizioni di difficoltà e facendo buon uso dei denari pubblici”. Le accuse nei suoi confronti, dice, sono “infondate, ingiuste e gratuitamente infamanti”. Secondo l’inchiesta della procura di Vercelli, coordinata dal pm Davide Pretti, Rosetta e un ex assessore, Giorgio Carando, facevano “figli e figliastri” sugli aiuti alimentari acquistati con fondi statali per l’emergenza Covid. In altre parole: li negavano a stranieri e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Michela Rosetta,di San, si è dimessa dalla carica dopo essere stata sospesa in seguito all’arresto nell’inchiesta sulla gestione degli aiuti per l’emergenza Covid. La prima cittadina della Lega sostiene di“sempre agito nell’esclusivo interesse della popolazione”, cercando “di aiutare tutti coloro che versavano in condizioni di difficoltà e facendo buon uso dei denari pubblici”. Le accuse nei suoi confronti, dice, sono “infondate, ingiuste e gratuitamente infamanti”. Secondo l’inchiesta della procura di Vercelli, coordinata dal pm Davide Pretti, Rosetta e un ex assessore, Giorgio Carando, facevano “figli e figliastri” sugli aiutiacquistati con fondi statali per l’emergenza Covid. In altre parole: li negavano ae ...

