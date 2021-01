Sex Education 3 parte da un salto temporale e un nuovo Otis

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Sex3 è in produzione dallo scorso settembre, con ritardi evidenti dovuti alla pandemia che nel Regno Unito ha fatto segnare curve peggiori che nel resto d’Europa. Le riprese di Sex3 sono ancora in corso e la nuova stagione arriverà entro il 2021, con qualche novità accennata dal protagonista Asa Butterfield, interprete del licealeMilburn alle prese con la scoperta del sesso nell’esilarante dramedy inglese di Netflix (qui la nostra recensione). Sex3 partirà da unrispetto al finale della seconda stagione, in cui l’ennesimo malinteso ha allontanatoe Maeve impedendo loro di dichiararsi reciprocamente. Ma ora il protagonista, che ha finalmente perso la verginità come auspicava da tempo, acquisisce una ...