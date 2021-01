Serie B, la Spal vince il derby emiliano: sconfitta la Reggiana, ferraresi balzano al terzo posto. La classifica aggiornata (Di martedì 19 gennaio 2021) La Spal sbanca la Reggiana.La compagine guidata da Pasquale Marino ha trionfato con il punteggio di 2-0 nel derby casalingo che ha coinvolto proprio biancoazzurri e granata. Un successo molto importante per i ferraresi che, grazie a questi tre punti, si portano al terzo posto della classifica e a soli due punti dal Cittadella secondo. Altro brutto insuccesso, invece, per Alvini e i suoi, estremamente in difficoltà in questo inizio di stagione nella quale la franchigia di Reggio-Emilia non sta affatto rendendo al meglio delle sue possibilità e qualità. Le reti di Valoti e D'Alessandro hanno infatti condannato la Reggiana all'undicesima sconfitta in questo campionato.Di seguito la classifica ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Lasbanca la.La compagine guidata da Pasquale Marino ha trionfato con il punteggio di 2-0 nelcasalingo che ha coinvolto proprio biancoazzurri e granata. Un successo molto importante per iche, grazie a questi tre punti, si portano aldellae a soli due punti dal Cittadella secondo. Altro brutto insuccesso, invece, per Alvini e i suoi, estremamente in difficoltà in questo inizio di stagione nella quale la franchigia di Reggio-Emilia non sta affatto rendendo al meglio delle sue possibilità e qualità. Le reti di Valoti e D'Alessandro hanno infatti condannato laall'undicesimain questo campionato.Di seguito la...

DiMarzio : #Calciomercato | #Castro verso il #Karagümrük - ItaSportPress : Serie B, alla Spal basta un tempo per superare la Reggiana - - sportli26181512 : SPAL-Reggiana 2-0: Vittoria per la SPAL nel match valevole per la diciottesima giornata della Serie B. Gli uomini d… - TuttoSalerno : SERIE B: il posticipo del lunedì, vince la Spal - sportal_it : Serie B, la Spal vince e sogna -