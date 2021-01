Serie B, alla Spal basta un tempo per superare la Reggiana (Di martedì 19 gennaio 2021) La Spal si aggiudica il derby contro la Reggiana e si porta in terza posizione alle Spalle di Empoli e Cittadella. Granata in crisi e al suo settimo ko nelle ultime otto gare. Nella prima parte la Spal ha fatto registrare una schiacciante supremazia territoriale senza creare pero’ nitide occasioni da rete, mentre la Reggiana ha badato unicamente a difendersi: dopo un paio di punizioni di Salvatore Esposito e una conclusione da distanza ravvicinata di Sala, tutte respinte da Cerofolini, la Spal passa al 38? con Valoti che sfrutta un assist di Missiroli e completamente libero da due passi insacca. Nella ripresa la Reggiana si porta un avanti ma si fa pericolosa solo con un colpo di testa di Ardemagni parato da Cerofolini e con un tiro fuori misura di Varone dal limite. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Lasi aggiudica il derby contro lae si porta in terza posizione allele di Empoli e Cittadella. Granata in crisi e al suo settimo ko nelle ultime otto gare. Nella prima parte laha fatto registrare una schiacciante supremazia territoriale senza creare pero’ nitide occasioni da rete, mentre laha badato unicamente a difendersi: dopo un paio di punizioni di Salvatore Esposito e una conclusione da distanza ravvicinata di Sala, tutte respinte da Cerofolini, lapassa al 38? con Valoti che sfrutta un assist di Missiroli e completamente libero da due passi insacca. Nella ripresa lasi porta un avanti ma si fa pericolosa solo con un colpo di testa di Ardemagni parato da Cerofolini e con un tiro fuori misura di Varone dal limite. ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie alla Guardiola in Serie A: da Brescia a Roma e ritorno, col caso doping nel mezzo Goal.com Serie A sintesi 18esima giornata: All’Inter il derby d’Italia

SERIE A SINTESI 18ESIMA GIORNATA - All’Inter il derby d’Italia, 2-0 sulla Juventus con gol dell’ex Vidal e di Barella, in una partita senza storia. Il ...

Peaky Blinders, Netflix: sesta stagione, news su data di uscita e trama

Ottime notizie per gli affezionati dei Peaky Blinders, la serie tv inglese prodotta dalla BBC e distribuita in Italia da Netflix. La produzione delle nuove puntate, quelle dell’attesissima sesta stagi ...

