Serie A | il CT Roberto Mancini | “La mia su Pirlo | CR7 e la lotta scudetto Se il Milan vince a Cagliari…”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) "Bella vittoria per l’Inter, anche alla Juventus può capitare una serata storta. Il campionato è aperto!".Parola di. Il commissario tecnico della Nazionale italiana, ospite de 'La Domenica Sportiva', ha analizzato le prestazioni offerte fin qui dalle prime della classe inA, facendo anche il punto sullache vede attualmente protagoniste ildi Stefano Pioli e l'Inter di Antonio Conte, reduce dalla vittoria conquistata ai danni della Juventus. Ecco le parole del tecnico di Jesi.Inter-Juventus, l’analisi di: “Bravo Barella, Chiesa doveva fare di più.? Ho un consiglio”"Sono stato felice di aver visto quel gol di Barella. Per l’Inter è una bella vittoria, per la Juventus può succedere: anche a loro ...

