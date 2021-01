Serie A | Cagliari-Milan 0-2 | vittoria nel segno di Ibrahimovic

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ilvince 2-0 anel posticipo della 18.a giornata diA. Successo rossonero neldiche, al ritorno da titolare dopo due mesi di stop, firma la quinta doppietta in ...

Gazzetta_it : #Ibra è tornato. E si vede! Due gol di Zlatan, 2-0 al Cagliari e il Milan torna a +3 sull'Inter #CagliariMilan… - SkySport : CAGLIARI-MILAN 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Ibrahimovic (7’) ? #Ibrahimovic (52’) ?? - SkySport : Cagliari-Milan 0-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - Stefano81089 : RT @Eurosport_IT: Un rigore assegnato al Milan e uno dubbio (non dato) al Cagliari, come giudicate la scelte dell'arbitro Abisso? #Cagliar… - Birobiro72 : RT @DiMarzio: Le dichiarazioni di Pioli al termine di #CagliariMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cagliari

CAGLIARI - "Oltre ad aver finalizzato male è stato un peccato il secondo gol preso, era una palla leggibile e siamo scappati in ritardo. Peccato per il rigore che non ci hanno dato, poteva cambiare la ...Paolo Ziliani, sul proprio account Twitter, ha duramente criticato l'arbitraggio di Abisso, nel match tra Cagliari e Milan. Ecco le sue parole: ...