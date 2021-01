Senato: Bernini (FI) riunisce il gruppo azzurro per evitare altri casi Polverini (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Bernini ha riunito in serata a palazzo Madama il suo gruppo per fare il punto della situazione politica e serrare i ranghi in vista del voto di fiducia di domani in Aula sul governo Conte dopo lo strappo di Italia Viva Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Laha riunito in serata a palazzo Madama il suoper fare il punto della situazione politica e serrare i ranghi in vista del voto di fiducia di domani in Aula sul governo Conte dopo lo strappo di Italia Viva

FirenzePost : Senato: Bernini (FI) riunisce il gruppo azzurro per evitare altri casi Polverini - SimoneAlliva : #Bernini ha riunito il gruppo di #ForzaItalia al Senato per compattarlo. Ha voluto ribadire che bisogna essere unit… - vatenacttencass : Senato, Bernini (FI) pizzicata dai parlamentari M5s: “Fa la pianista, è vergognoso”. E Calderoli annulla il voto… - gian1402 : @Loretta88197243 La Bernini quella che quando parla in senato si muove in tutte le direzioni per vedere se qualcuno… - foooolsgold_ : Anna Maria Bernini è una politica, avvocato e accademica italiana, dal 27 marzo 2018 capogruppo di Forza Italia al… -

Conte martedì chiede la fiducia in Senato. Le ultime notizie sulla crisi di governo

Conte al Quirinale: "Necessario chiarimento in Aula". Mattarella firma decreto dimissioni dei due esponenti Iv, al premier l'Agricoltura ad interim. M5s e Pd: "Italia Viva inaffidabile". Franceschini: ...

