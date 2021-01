Scuole dell’infanzia, iscrizioni entro il 25 gennaio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dal 4 gennaio sono state avviate le iscrizioni unificate per le Scuole dell’infanzia comunali, convenzionate private e statali cittadine per il prossimo anno scolastico 2021/2022. Ad oggi le famiglie hanno inviato oltre 3500 domande attraverso il nuovo sistema online messo a punto dalla Città, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Torino, la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM – e la Scuola Ebraica. La domanda di iscrizione, sulla quale possono essere indicate fino a sei preferenze, può essere presentata sul portale Torino Facile, il servizio online della Città di Torino all’indirizzo https://servizi.torinofacile.it/Scuoleinfanzia/ e dovrà essere inoltrata entro il 25 gennaio ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dal 4sono state avviate leunificate per lecomunali, convenzionate private e statali cittadine per il prossimo anno scolastico 2021/2022. Ad oggi le famiglie hanno inviato oltre 3500 domande attraverso il nuovo sistema online messo a punto dalla Città, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Torino, la Federazione ItalianaMaterne – FISM – e la Scuola Ebraica. La domanda di iscrizione, sulla quale possono essere indicate fino a sei preferenze, può essere presentata sul portale Torino Facile, il servizio online della Città di Torino all’indirizzo https://servizi.torinofacile.it/infanzia/ e dovrà essere inoltratail 25...

