Scuola di sopravvivenza: Missione safari, Bear Grylls torna su Netflix (Di lunedì 18 gennaio 2021) Bear Grylls, l'avventuriero nordirlandese celebre per il ruolo da protagonista in Man vs Wild (L'ultimo sopravvissuto), dopo aver legato per anni il suo nome a National Geographic con il docu-reality Bear Grylls: Celebrity Edition, è pronto a una nuova sfida. Stavolta, infatti, lo vedremo prendere parte a Scuola di sopravvivenza: Missione safari, un film interattivo diretto da Ben Simms, disponibile in esclusiva su Netflix dal prossimo mese. Per conoscere la trama, il cast e la data di uscita della pellicola, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento. Bear Grylls, dove eravamo rimasti? Dai 90 secondi del trailer del nuovo film, sembra proprio che Bear Grylls non ...

