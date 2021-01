Sciopero scuola 29 gennaio: circolare ministeriale con le indicazioni per gli istituti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con la circolare n.1953 del 18 gennaio, dà indicazioni agli istituti in merito alle adesioni allo Sciopero indetto da Cobas per il 29 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con lan.1953 del 18, dàagliin merito alle adesioni alloindetto da Cobas per il 29. L'articolo .

