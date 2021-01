Scienza: il miglior rimedio per proteggersi dal Covid-19 è in mano alla coppia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Se avete tenuto lontano il Covid-19 é perché avete una relazione soddisfacente, ecco lo studio che chiarisce la questione. Essere una coppia che vive una relazione felice ed appagante è un grande beneficio. La coppia detiene la chiave della buona salute, dovrebbe solo sapere dove si trova, perché dipende dalla relazione e come usarla. Per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 18 gennaio 2021) Se avete tenuto lontano il-19 é perché avete una relazione soddisfacente, ecco lo studio che chiarisce la questione. Essere unache vive una relazione felice ed appagante è un grande beneficio. Ladetiene la chiave della buona salute, dovrebbe solo sapere dove si trova, perché dipende drelazione e come usarla. Per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Firufli : Vi direi di guardarvi To Aru Kagaku no Railgun T, miglior anime del 2020 e forse di sempre per quanto epico, ma sig… - b_annamaria : RT @sbruffino: Per la rubrica 'Colpi di Scienza' lunedì pubblicheremo su Jimbo uno studio che dimostra come il miglior contraccettivo sia l… - BiRaskolnikov : RT @sbruffino: Per la rubrica 'Colpi di Scienza' lunedì pubblicheremo su Jimbo uno studio che dimostra come il miglior contraccettivo sia l… - MaryWinner6 : RT @sbruffino: Per la rubrica 'Colpi di Scienza' lunedì pubblicheremo su Jimbo uno studio che dimostra come il miglior contraccettivo sia l… - SaryOtto : RT @sbruffino: Per la rubrica 'Colpi di Scienza' lunedì pubblicheremo su Jimbo uno studio che dimostra come il miglior contraccettivo sia l… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienza miglior Rimini, Tiberio: 5 titoli per la “sala virtuale. Musica, scienza e il miglior film del 2020 per i critici italiani ChiamamiCittà Guido Tonelli «Nella scienza bisogna essere feroci: chi sbaglia, taccia»

Il fisico che ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs richiama tutti alle proprie responsabilità: «Chi dice cose non vere perde credibilità». Lancia l’idea di un “Cern biomedico”, una rete mo ...

Spazio, COSMO-SkyMed Seconda Generazione (CSG) diventa operativo

Milano, 18 gen. (askanews) - Si è conclusa con successo nei primi giorni del 2021 la fase di test e qualifica in volo del sistema COSMO-SkyMed ...

Il fisico che ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs richiama tutti alle proprie responsabilità: «Chi dice cose non vere perde credibilità». Lancia l’idea di un “Cern biomedico”, una rete mo ...Milano, 18 gen. (askanews) - Si è conclusa con successo nei primi giorni del 2021 la fase di test e qualifica in volo del sistema COSMO-SkyMed ...