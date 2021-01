Sci alpino, Marta Bassino tallona Petra Vlhova nel Prize Money Ranking! Quanti soldi ha guadagnato? La classifica dei premi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Marta Bassino è stata protagonista di un weekend da urlo sulle nevi di Kranjska Gora, dove ha vinto i due giganti validi per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. L’azzurra si è letteralmente scatenata sull’impegnativa pista Podkoren e ha dimostato di essere la sciatrice più forte del momento in questa specialità: quattro vittorie stagionali su cinque gare disputate, l’unica volta che non ha trionfato è perché è uscita nella seconda manche mentre battagliava per il trionfo. La piemontese è entrata in una nuova dimensione, è la grande favorita per la conquista della Sfera di Cristallo di gigante, è terza in classifica generale e punta con grande fiducia ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo, in programma dall’8 al 21 febbraio. La doppia vittoria nel fine settimana ha permesso a Marta ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021)è stata protagonista di un weekend da urlo sulle nevi di Kranjska Gora, dove ha vinto i due giganti validi per la Coppa del Mondo 2021 di sci. L’azzurra si è letteralmente scatenata sull’impegnativa pista Podkoren e ha dimostato di essere la sciatrice più forte del momento in questa specialità: quattro vittorie stagionali su cinque gare disputate, l’unica volta che non ha trionfato è perché è uscita nella seconda manche mentre battagliava per il trionfo. La piemontese è entrata in una nuova dimensione, è la grande favorita per la conquista della Sfera di Cristallo di gigante, è terza ingenerale e punta con grande fiducia ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo, in programma dall’8 al 21 febbraio. La doppia vittoria nel fine settimana ha permesso a...

