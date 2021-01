Sci Alpino: Marta Bassino, regina del gigante. Per Vinatzer si apre la crisi (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Italia ha la gigantista più forte del mondo. E’ questo il verdetto della due giorni della Coppa del Mondo femminile a Kranjska Gora. Marta Bassino si consacra sulla Podkoren 3, realizzando una doppietta che in passato era riuscita solamente ad una grandissima campionessa come Deborah Compagni. Un doppio successo che apre le porte della coppa di specialità alla piemontese e che la proietta sul podio della generale. Due giganti dominati per classe, talento, grazia, capacità di adattarsi ad un manto reso durissimo dalle tante barrature delle giornate precedenti. Bassino è scesa come se nulla fosse, con una leggerezza che solo le più grandi campionesse hanno. Vittorie nette, senza lasciare rimpianti alle avversarie, che hanno potuto solo constatare la forza della nativa di Cuneo. Quarto successo su cinque giganti ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Italia ha la gigantista più forte del mondo. E’ questo il verdetto della due giorni della Coppa del Mondo femminile a Kranjska Gora.si consacra sulla Podkoren 3, realizzando una doppietta che in passato era riuscita solamente ad una grandissima campionessa come Deborah Compagni. Un doppio successo chele porte della coppa di specialità alla piemontese e che la proietta sul podio della generale. Due giganti dominati per classe, talento, grazia, capacità di adattarsi ad un manto reso durissimo dalle tante barrature delle giornate precedenti.è scesa come se nulla fosse, con una leggerezza che solo le più grandi campionesse hanno. Vittorie nette, senza lasciare rimpianti alle avversarie, che hanno potuto solo constatare la forza della nativa di Cuneo. Quarto successo su cinque giganti ...

In passato, inoltre, non era mai capitato che la squadra femminile di sci alpino ottenesse la bellezza di sei vittorie dopo 16 gare in calendario. Il totale dei podi ammonta, invece, a 11 come, a ...

