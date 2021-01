Sci alpino, le convocate dell’Italia per Crans Montana. Sofia Goggia difende il pettorale rosso in discesa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo l’ultimo straordinario weekend di Kranjska Gora, la Nazionale italiana femminile di sci alpino si appresta ad affrontare un fondamentale trittico di gare veloci nel prossimo fine settimana sulla pista di Crans Montana, in Svizzera. La località elvetica ospiterà venerdì 22 e sabato 23 gennaio due discese libere alle ore 10.00, mentre domenica 24 gennaio (ore 12.00) andrà in scena il recupero del supergigante cancellato lo scorso mese di dicembre a St. Moritz. Sono otto le azzurre convocate per le competizioni del weekend: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia (tornata a disposizione dopo le contusioni rimediate nella caduta di St. Anton), Roberta Melesi e Laura Pirovano. Assente Verena Gasslitter, ancora alle prese con le ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo l’ultimo straordinario weekend di Kranjska Gora, la Nazionale italiana femminile di scisi appresta ad affrontare un fondamentale trittico di gare veloci nel prossimo fine settimana sulla pista di, in Svizzera. La località elvetica ospiterà venerdì 22 e sabato 23 gennaio due discese libere alle ore 10.00, mentre domenica 24 gennaio (ore 12.00) andrà in scena il recupero del supergigante cancellato lo scorso mese di dicembre a St. Moritz. Sono otto le azzurreper le competizioni del weekend: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago,, Francesca Marsaglia (tornata a disposizione dopo le contusioni rimediate nella caduta di St. Anton), Roberta Melesi e Laura Pirovano. Assente Verena Gasslitter, ancora alle prese con le ...

sportface2016 : #SciAlpino Ecco le otto atlete azzurre iscritte per le due discese di Crans Montana - Wally_84 : RT @Fisiofficial: Dove si gareggia questa settimana? Ecco il programma degli appuntamenti da non perdere - Fisiofficial : Dove si gareggia questa settimana? Ecco il programma degli appuntamenti da non perdere - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Da Soelden a Kranjska Gora e oltre: Marta #Bassino è la regina dello slalom gigante, stella del movimento azzurro e non h… - zazoomblog : Sci alpino Marta Bassino tallona Petra Vlhova nel Prize Money Ranking! Quanti soldi ha guadagnato? La classifica de… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel 2021: programma, orari, tv. 2 discese e 1 superG sulla Streif! OA Sport Sci alpino, otto azzurre iscritte per le due discese di Crans Montana

Sono otto le azzurre iscritte alle due discese che avranno luogo sulla pista di Crans Montana e valide per la Coppa del mondo femminile. Si tratta di Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, ...

Sci alpino 2021 maschile e femminile, calendario e programma prossime gare a Crans Montana e Kitzbuehel: orari tv e classifica generale – Meteo

Sci alpino 2021 maschile e femminile, calendario e programma prossime gare a Crans Montana e Kitzbuehel: orari tv e classifica generale - Meteo Dopo le gare ?

Sono otto le azzurre iscritte alle due discese che avranno luogo sulla pista di Crans Montana e valide per la Coppa del mondo femminile. Si tratta di Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, ...Sci alpino 2021 maschile e femminile, calendario e programma prossime gare a Crans Montana e Kitzbuehel: orari tv e classifica generale - Meteo Dopo le gare ?