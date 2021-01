Sci alpino, Lars Roesti vince il superG di Zinal di Coppa Europa, 11° Giovanni Franzoni primo degli italiani (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lars Roesti si è aggiudicato il superGigante di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2020-2021. Il padrone di casa ha vinto la prova partendo con il pettorale numero 39 con il tempo di 1:06.50 con un solo centesimo di vantaggio sul connazionale Arnaud Boisset che ormai pensava di essere salito sul gradino più alto del podio. Terza posizione per l’austriaco Stefan Rieser a 34 centesimi, mentre è quarto l’ennesimo svizzero: Nils Mani a 39. Quinta posizione per l’austriaco Philipp Lackner (sceso con il pettorale numero 46) con un distacco di 47 centesimi, davanti al connazionale Maximilian Lahnsteiner sesto a 60 centesimi. Settimo lo svizzero Stefan Rogentin a 78, davanti al connazionale Yannick Chabloz ottavo a 1.16. Nono lo svedese Olle ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021)si è aggiudicato iligante di(Svizzera) valevole per ladi scimaschile 2020-2021. Il padrone di casa ha vinto la prova partendo con il pettorale numero 39 con il tempo di 1:06.50 con un solo centesimo di vantaggio sul connazionale Arnaud Boisset che ormai pensava di essere salito sul gradino più alto del podio. Terza posizione per l’austriaco Stefan Rieser a 34 centesimi, mentre è quarto l’ennesimo svizzero: Nils Mani a 39. Quinta posizione per l’austriaco Philipp Lackner (sceso con il pettorale numero 46) con un distacco di 47 centesimi, davanti al connazionale Maximilian Lahnsteiner sesto a 60 centesimi. Settimo lo svizzero Stefan Rogentin a 78, davanti al connazionale Yannick Chabloz ottavo a 1.16. Nono lo svedese Olle ...

