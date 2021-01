Sci alpino, i convocati dell’Italia per Kitzbuhel. Dominik Paris vuole tornare a vincere sulla Streif (Di lunedì 18 gennaio 2021) Uno dei momenti più attesi dell’intera stagione è ormai alle porte per tutti gli appassionati di sci alpino, che si apprestano a seguire nel weekend tre gare veloci di Coppa del Mondo maschile sulla spettacolare pista di Kitzbuhel, in Austria. Quest’anno la mitica Streif ospiterà addirittura due discese libere (recuperando la gara cancellata a Wengen) ed un supergigante, perciò si profila uno dei fine settimana più intensi e spettacolari del 2021 per quanto riguarda le discipline della neve. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con i seguenti atleti, convocati per la settimana di gare in programma sul tracciato austriaco: Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Fari puntati soprattutto su ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Uno dei momenti più attesi dell’intera stagione è ormai alle porte per tutti gli appassionati di sci, che si apprestano a seguire nel weekend tre gare veloci di Coppa del Mondo maschilespettacolare pista di, in Austria. Quest’anno la miticaospiterà addirittura due discese libere (recuperando la gara cancellata a Wengen) ed un supergigante, perciò si profila uno dei fine settimana più intensi e spettacolari del 2021 per quanto riguarda le discipline della neve. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con i seguenti atleti,per la settimana di gare in programma sul tracciato austriaco: Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Matteo Marsaglia,, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Fari puntati soprattutto su ...

La questione è sempre la stessa: crescita economica o tutela ambientale? Un tema che necessariamente divide, perché da una parte la crisi economica accresce le esigenze di un rilancio del Paese e dall ...

Dopo l’ultimo straordinario weekend di Kranjska Gora, la Nazionale italiana femminile di sci alpino si appresta ad affrontare un fondamentale trittico di gare veloci nel prossimo fine settimana sulla ...

