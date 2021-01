“Saranno dolori…”. E Federica Pellegrini mostra un brutto segno sul corpo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Federica Pellegrini è tornata in forma dopo la positività al Covid 19. Prima è tornata ad allenarsi e in questi giorni sta partecipando alla prima competizione dell’anno, il Challenge internazionale di Ginevra, e nella quale ha superato nel dorso il record della britannica Alexadra Waller. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha ripercorso il suo 2020. “Ho visto che non è facile recuperare del tutto da questa malattia. Lascia molta stanchezza, anche i medici dicono che quando riprendi a nuotare non bisogna spingere al massimo da subito”. Un anno complicato, così definito dalla stessa Federica: “Nella casella del calendario della mia vita metterei un buco, un vuoto privo di contenuto”. Il suo obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo 2021, traguardo che la Pellegrini vuole raggiungere di diritto: “Io penso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021)è tornata in forma dopo la positività al Covid 19. Prima è tornata ad allenarsi e in questi giorni sta partecipando alla prima competizione dell’anno, il Challenge internazionale di Ginevra, e nella quale ha superato nel dorso il record della britannica Alexadra Waller. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha ripercorso il suo 2020. “Ho visto che non è facile recuperare del tutto da questa malattia. Lascia molta stanchezza, anche i medici dicono che quando riprendi a nuotare non bisogna spingere al massimo da subito”. Un anno complicato, così definito dalla stessa: “Nella casella del calendario della mia vita metterei un buco, un vuoto privo di contenuto”. Il suo obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo 2021, traguardo che lavuole raggiungere di diritto: “Io penso ...

